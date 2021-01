Stetten am kalten Markt Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Rektor Klaus Flockerzie geht bereits Ende Januar in Ruhestand

Eigentlich sollte Klaus Flockerzie, Rektor der Gemeinschaftsschule in Stetten am kalten Markt erst am 31. Juli in Ruhestand gehen. Doch auf eigenen Wunsch geht er nun bereits zum Ende des

Monats. Auf seine Entscheidung haben auch die Schulbedingungen in der Corona-Pandemie Einfluss gehabt.