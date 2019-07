Der Allgemeinmediziner vom alten Schlag eröffnete am 1. Juli 1979 seine Praxis in Stetten am kalten Markt.

Vor 40 Jahren, am 1. Juli 1979, hat sich der Allgemeinmediziner Peter Apfelbacher in der Heuberggemeinde Stetten am kalten Markt als Hausarzt niedergelassen. Gemeinsam mit seiner Gattin Bärbel, ebenfalls Allgemeinmedizinerin, hat er die Praxis in