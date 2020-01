Sauldorf vor 3 Stunden

Nähmaschinen rattern 300 Stunden für neues Häs der Musikkapelle

Nach über 40 Jahren hatte das alte Häs ausgedient, das die Musikkapelle Sauldorf während der Fasnet trägt. Vier Frauen um Regina Faschian setzten sich an die Nähmaschinen und legten los: Am Ende hingen 45 neue Kittel und Wämser für die Musiker an den Kleiderstangen.