Pfullendorf vor 8 Stunden

Wo gibt es in Pfullendorf und Umgebung Corona-Tests für ein sicheres Weihnachtsfest?

Die Teststellen in Pfullendorf, Wald und Krauchenwies sind auch an Feiertagen geöffnet. Der Schülerausweis gilt in Weihnachtsferien nicht als Testnachweis, sodass sich Schüler beim Besuch der Gastronomie vorher testen lassen müssen.