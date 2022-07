In dieser Zeit wurden 100 000 Unterrichtseinheiten abgehalten – von Ballett- bis hin zu Integrationskursen. Leiterin Hermine Reiter berichtet vom Wandel in den 35 Jahren.

Die Erwachsenenbildung in Pfullendorf feierte am 1. Juli ihr 35-jähriges Bestehen. Dazu waren in die städtische Galerie Alter Löwen Freunde und Dozenten der Einrichtung geladen. Bürgermeister Thomas Kugler übernahm als erster Festredner das Mikrofon