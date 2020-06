Pfullendorf vor 16 Stunden

Neue Alno GmbH: Jobabbau für Zukunftssicherung

Die Neue Alno GmbH in Pfullendorf trennt sich von 59 Beschäftigten. 54 Mitarbeiter wechseln in Transfergesellschaft und fünf Mitarbeiter erhielten eine betriebsbedingte Kündigung. Bislang arbeiteten rund 300 Frauen und Männer am Standort Pfullendorf.