Pfullendorf vor 4 Stunden

Insolvenz der Neuen Alno GmbH – warten auf die Löhne

Die Geschäftsführung hat in einem Brief die Belegschaft über die beantragte Insolvenz in Eigenverwaltung informiert. Zugesichert wurde, dass die Lohn- und Gehaltszahlungen gewährleistet sind. Aber im Juni haben die Beschäftigten kein Geld bekommen.