Pfullendorf vor 5 Stunden

Gewerkschaftsvertreter übt nach Alno-Insolvenz harte Kritik an Investor Riverrock

„Was also ist schief gelaufen bei der Neuen Alno GmbH?“, fragt Michael Föst, Erster Bevollmächtigter der IG Metall, mit Blick auf die Insolvenz des Küchenmöbelherstellers, der in Pfullendorf noch 230 Mitarbeiter beschäftigt. Kritik übt der Gewerkschafter auch am Betriebsrat.