Der Kreistag und der Pfullendorfer Gemeinderat hatten die Entscheidung für die Schließung der Krankenhäuser bereits gefällt. Am Montag hat die Gesellschafterversammlung der SRH-Klinken den Beschluss formal gefasst.

Die SRH-Kliniken werden ihre stationäre Versorgung am Standort Sigmaringen konzentrieren und die Krankenhäuser in Pfullendorf und Bad Saulgau schließen. Wie die Kliniken mitteilen, hat die Gesellschafterversammlung am Montag einen entsprechenden