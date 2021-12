Der Tagestreff ist jeden Wochentag geöffnet. Am Mittwoch liegt der Schwerpunkt bei Demenzerkrankten. Die Tagespflege ist eine Entlastung und Unterstützung für pflegende Angehörige.

Anfang April eröffnete in der Hauptstraße 40 in Pfullendorf der Tagestreff St. Elisabeth der Kirchlichen Sozialstation St. Elisabeth. In den 300 Quadratmeter großen Räumen über der „Central-Apotheke“ sind 20 Tagespflegeplätze vorhanden.