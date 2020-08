In den 80er Jahren konnte man noch mit dem Auto vor die Geschäfte fahren und es gab Schnitzel um Mitternacht: In diesem Teil unserer SÜDKURIER-Sommerserie „Gedächtnis der Region“ beleuchten wir das Leben in der Pfullendorfer Innenstadt.

Die Russen marschierten in Afghanistan ein, Helmut Kohl wurde zum Bundeskanzler gewählt und europaweit wurden die Umweltbewegungen stärker. Und was war in Pfullendorf? Wenn man jemanden nach den 80er Jahren in der Linzgaustadt fragt, dann beginnt