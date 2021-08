Pfullendorf vor 6 Stunden

Gedächtnis der Region: Als Schulterpolster modisch waren

Anette und Marc Pinkus erinnern sich an ihre Jugendzeit in den 80er-Jahren mit ihrer wenig zurückhaltenden Mode. So mancher Trend der 80er-Jahre erlebt allerdings ein Comeback. Der Pullunder ist diesen Herbst wieder „in“ und auch die Karottenjeans wird als „Mom Jeans“ gefeiert, erzählt Sonja Langer vom Modehaus Langer.