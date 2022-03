Illmensee vor 7 Stunden

Erneuerung der Wasserversorgung in Ilmmensee bis 2025 fertig

Der Weltwassertag am Dienstag erinnert an ein unverzichtbares Gut. In Illmensee wird derzeit die Wasserversorgung erneuert. Künftig kommt alles Trinkwasser aus dem Brunnen Neubrunn über den neuen Hochbehälter Birkhof.