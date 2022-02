Pfullendorf vor 14 Stunden

Die Bundeswehr baut das ehemalige Munitionslager in Mottschieß zur Trainingsanlage fürs Überleben um

Sechs Millionen Euro werden nach Angaben der Bundeswehr bis 2023 investiert. Einst nutzte auch die US Army das Lager, um hier Sondermunition zu lagern. Was künftig in dem ehemaligen Munitionslager nahe Pfullendorf trainiert werden soll, lesen Sie hier: