Der Tierskandal in Mengen ist noch nicht vorbei: Familie hält trotz Tierhalteverbot immer wieder Haustiere

Rund eineinhalb Jahre ist es her, dass das Veterinäramt in Mengen auf einem Aussiederhof gemeinsam mit Tierschützern 52 Hängebauchschweine, 14 Schafe, zwei Ziegen, zwei Emus, sieben Hühner, drei Gänse, drei Pferde und acht Kaninchen rettete. Inzwischen ist die Familie in eine andere Kreisgemeinde umgezogen. Das Veterinäramt kontrollierte das neue Zuhause und beschlagnahmte erneut Tiere, die Krankheiten aufwiesen.