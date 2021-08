Pfullendorf vor 1 Stunde

Bei Bauarbeiten in Pfullendorf wurde vor dem „Alten Haus“ eine mächtige Mauer entdeckt

Das „Alte Haus“ in Pfullendorf gilt als das älteste bürgerliche Wohnhaus Süddeutschlands. In einem Balken ist die Jahreszahl 1317 eingraviert. In unmittelbarer Nachbarschaft finden derzeit umfangreiche Bauarbeiten statt – in den so genannten „Schützenbühl“ soll ein Blockheizkraftwerk eingebaut werden. Was bedeutet der Mauerfund für das Projekt?