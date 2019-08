Pfullendorf vor 8 Stunden

Volksbank und der Gaisbühl: Durch Abriss und Brände erhielt die Stadt immer wieder ein neues Gesicht

Abriss und Brände schufen in Pfullendorf immer wieder Platz für neue Bauprojekte. Im Rahmen unserer Serie „Gedächtnis der Region“ schauen wir, wie sich die Stadt in den 70er Jahren veränderte. In diese Zeit fällt unter anderem der Neubau des Volksbankgebäudes. Auch der Gaisbühl änderte sich in diesem Jahrzehnt radikal.