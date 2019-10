Rund 300 Gäste feierten in der Stadthalle den 100. Geburtstag des SC Pfullendorf. Der Verein erhielt vom südbadischen Fußballverband und dem Deutschen Fußballbund jeweils eine Ehrenplakette.

Dem Motto des Abends „SCP 100 Jahre jung. Zukunft gestalten“ wurde die Galaveranstaltung des 1919 gegründeten Sportclubs in der Stadthalle am Samstagabend vollauf gerecht. Der notwendige Blick in die Vergangenheit fehlte nicht, aber den