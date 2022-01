Beim Termin des mobilen Impfteams in der Stadthalle ließen sich hunderte Menschen impfen, wobei die Zahl der Erstimpfungen allerdings sehr gering war.

Am kommenden Samstag, 8. Januar, macht das mobile Impfteam zum vierten Mal Station in der Stadthalle und die Organisatoren hoffen, dass sich weiter so viele Menschen für die Impfung entscheiden. Bei der jüngsten Aktion waren es rund 400 Frauen,