Visual Story Veröffentlicht am 20. Juni 2022

Das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck erzielte am Wochenende mit 65.000 Besuchern einen Gäste-Rekord. Und die Massen haben ihre Spuren auf dem Gelände hinterlassen, wie Aufnahmen einen Tag nach Festival-Ende zeigen.

Keine 24 Stunden, nachdem hier noch die letzten Bands auf dem diesjährigen Southside aufgetreten sind, ist von der Festival-Stadt in Neuhausen ob Eck nicht mehr viel übrig.| Bild: Gerhard Plessing

Nach der großen Party ist Aufräumen angesagt: Das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck brach am Wochenende alle Rekorde – nicht nur in puncto Hitze und Stimmung nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. Mit rund 65.000 Besuchern waren von Freitag