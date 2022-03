Enorme Preissteigerungen in der Baubranche stellen die Verantwortlichen der Unternehmen aus Meßkirch fest. Die Zinsen für Baukredite sind um 0,5 Prozent gestiegen. Die weitere Entwicklung ist schwer absehbar.

Die Spätfolgen von Corona, der Krieg in der Ukraine und die allgemeine Unsicherheit am Markt hinterlassen in fast jeder Branche ihre Spuren. Auch vielen Häuslebauern könnte ein hartes Jahr bevorzustehen. Denn neben den stetig steigenden