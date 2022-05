Meßkirch/Stetten a.k.M. vor 11 Stunden

Verstärkung für die ambulante Pflege: Klaus Schaller ist neuer Teamleiter in der Sozialstation

Der 36-jährige Klaus Schaller ist seit Anfang April neuer Teamleiter der Sozialstation St. Heimerad in Meßkirch. Er betreut vor allem das Gebiet Stetten am kalten Markt und will dort Präsenz zeigen.