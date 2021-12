Der Sigmaringer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes will für sein Projekt in Meßkirch rund fünf Millionen Euro investieren. Start für die Bauarbeiten wird wohl Mitte 2022 sein. Neben der WG für Junge soll es eine zweite WG für Senioren geben.

Der Kreisverband Sigmaringen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wird am Stachus in Meßkirch bauen. Entstehen sollen auf dem Grundstück, das einst als Abstellfläche für Wohnmobile diente, ein Gebäude, in dem zwei Wohngruppen untergebracht werden