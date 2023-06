Meßkirch vor 6 Stunden

Nach dem Sturm: Lebensgefahr im Hofgarten in Meßkirch

Der Hofgarten am Schloss Meßkirch zählt zu den beliebtesten Naherholungsgebieten in Meßkirch. Nach dem schweren Gewitter mit Sturm am Mittwoch sind die Spazierwege wegen Lebensgefahr gesperrt.