Eine wichtige Meßkircher Verkehrsader wird durch die Sanierung des verdolten Grabenbachs blockiert

Mindestens 1,8 Millionen Euro wird die Stadt Meßkirch in die Hand nehmen, um die Verdolung des Grabenbachs, über der ein Teil der wichtigen Mengener Straße verläuft, zwischen dem Stachus und dem Auslauf in die Ablach, zu sanieren. Geplant wird die Sanierung in 2022. Geprüft wird auch, ob andere Abschnitte des Grabenbachs n der Stadt offen gelegt werden können.