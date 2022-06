Zwei Männer wurden am späten Dienstagabend in der Mülledeponie bei Meßkirch festgenommen.

Auf frischer Tat wurden am Dienstagabend zwei 26- und 47-jährige Männer ertappt, die in das Gelände einer Mülldeponie in der Deponiestraße in Ringgenbach eingebrochen sind, teilt die Polizei mit. Gegen 21 Uhr verständigte ein Mitarbeiter des