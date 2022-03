Meßkirch vor 5 Stunden

Die Spenden aus Pfullendorf und Meßkirch sind in der Ukraine angekommen

Zehn Männer sind am vergangenen Mittwoch aufgebrochen, um Hilfsgüter aus Pfullendorf, Meßkirch und Sigmaringen in die Ukraine zu bringen. Sie sehen verzweifelte Menschen, die an den Grenzen auf eine Ausreise warten