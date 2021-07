Ein Blick in die Eisenbahngeschichte der Stadt Meßkirch: Die Bahn sorgte ab 1870 für eine Revolution des Transportwesens und damit verbunden für wirtschaftlichen Aufschwung. 1954 wird sie jedoch zuerst teilweise, 1972 auf der ganzen Strecke für den Personenverkehr stillgelegt. Mit der Biberbahn beginnt am Sonntag ein Neustart.

Die Biberbahn startet am Sonntag, 18. Juli in den regulären Betrieb. Die Geschichte der Eisenbahn in Meßkirch beginnt jedoch viel früher. Am 3. Februar 1870 hält zum ersten Mal ein Zug in Meßkirch. Die ganze Gegend ist auf den Beinen, um das