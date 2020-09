Der Unternehmer Thomas Nuding ist Geschäftsführer der SAR aH Seenotrettung. Die Gesellschaft will sich mit Spendengeldern ein neues Schiff bauen lassen, um Flüchtlinge im Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten.

Ein ziviles Schiff zur privaten Seenotrettung – für diese Idee wirbt der Meßkircher Thomas Nuding seit dem Frühsommer um Spenden. Mit dem Geld wollten er und die anderen Mitglieder der SAR aH Seenotrettung (Search And Rescue for All Humans)