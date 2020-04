Meßkirch vor 1 Stunde

Coronavirus-Infektionen in Meßkircher Heilig-Geist-Spital: Betroffene sind isoliert

Drei Bewohner des Altenpflegeheims Heilig-Geist-Spital, das der kirchliche Träger Vinzenz von Paul gGmbH in der Heideggerstadt betreibt, sind am Coronavirus erkrankt. Den ersten positiven Befund gab es am vergangenen Freitag. Außerdem sind zwei Pflegekräfte infiziert.