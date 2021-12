Die beiden bekannten Sängerinnen planen ein besinnliches Fest in ihrer Heimat. Für das zu Ende gehende Jahr ziehen sie insgesamt eine positive Bilanz, allerdings sei viel Flexiblität gefragt gewesen. Anita Hofmann und Alexandra Geiger hoffen, dass in der zweiten Hälfte des neuen Jahres die Beschränkungen nicht mehr nötig sind.

Es ist die Stille, die unaufgeregte Geborgenheit in der Familie, die Anita Hofmann und Alexandra Geiger an Weihnachten so lieben. „Weihnacht heißt, die stille Botschaft hören, ohne die wir längst verloren wären. Sich besinnen, was einst