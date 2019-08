Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann gibt im Interview mit dem SÜDKURIER positive Signale für eine Aktivierung der Ablachtalbahn. Dann könnten wieder Züge zwischen Mengen und Stockach verkehren, auch Meßkirch wäre wieder am Bahnnetz. Klar ist aber: Obwohl es Zuschüsse gibt, wäre die Reaktivierung ein finanzieller Kraftakt für die Gemeinden an der Strecke.

Herr Minister, das Land setzt auf die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. Was ist der Grund dafür? Baden-Württemberg hat großes Interesse an der Sicherung der Infrastruktur im Land. Das gilt insbesondere für die Schieneninfrastruktur. In die