Die Stadt hat in den 70er Jahren ihr Gesicht verändert: Wie am Adlerplatz eine ganze Menge verschwunden ist und auch die Löwenscheune nur noch auf alten Fotos existiert

