Beim Einbruch in eine Bankfiliale in der Buchheimer Straße in Leibertingen sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Täter kurz nach Mitternacht von einem Alarm in die Flucht geschlagen worden, teilt die Polizei mit. Es handelt sich dabei um die