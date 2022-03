Sigmaringen vor 2 Stunden

Rund 20 Flüchtlinge aus der Ukraine kommen übermüdet am Bahnhof in Sigmaringen an

Am späten Freitagabend kamen vier Erwachsene und 16 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine völlig übermüdet am Bahnhof in Sigmaringen an. Bis Ende der Woche sollen mindestens 100 Flüchtende im Landkreis sein.