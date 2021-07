Pfullendorf vor 2 Stunden

Kreistag fordert Wiedereröffnung der Geburtenstation in Bad Saulgau und übt teilweise Kritik an der SRH-Geschäftsleitung

In der Sandbühlhalle in Bingen kam der Kreistag Sigmaringen zu einer einmaligen Sondersitzung zusammen, um über die temporäre Schließung der Geburtenstation erneut zu beraten. Dabei wurde auch die allgemeine Situation der drei Krankenhäuser in Sigmaringen, Pfullendorf und Bad Saulgau diskutiert. Anwesend waren viele Hebammen und Bürger, die ihre Kritik publik machten.