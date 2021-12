Kreis Sigmaringen vor 7 Stunden

Heftige Debatte im Kreistag um Geld für die Krankenhäuser

Die Fraktion der Freien Wähler will Geld in den Kreishaushalt 2022 für die Kliniken einstellen, was von einigen Kreisräten als Symbolpolitik kritisiert wird. Auch Landrätin Stefanie Bürkle lehnt den Vorschlag ab.