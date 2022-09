Firmen Steidle und Schellinger öffnen am Wochenende ihre Pforten in Krauchenwies. Etliche Familien nutzen das Angebot der beiden Unternehmer, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Die beide in der Gemeinde verankerten Firmen Steidle und Schellinger hatten am vergangenen Wochenende wieder ihre Schranken für einen Tag der offenen Tür geöffnet. „Bereits am Samstag strömten trotz schlechtem Wetter schon 700 Gäste auf das