Krauchenwies, Hechingen vor 16 Minuten

43-Jähriger schweigt zu den ihm vorgeworfenen Brandstiftungen

Mehrere Brandstiftungen werden einem 43-jährigen Mann vorgeworfen, der sich jetzt vor dem Landgericht Hechingen verantworten muss. Allein 4,5 Millionen Euro Schaden entstand beim Globus-Hersteller Columbus in Krauchenwies am 20. Januar vergangenen Jahres. Zu den Taten sagte er nichts am ersten Verhandlungstag, aber der Angeklagte berichtete aus seinem Lebenslauf, der in Friedrichshafen begann.