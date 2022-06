Ein Fußgänger erlitt schwerste Verletzungen am ganzen Körper, nachdem ihn in der Nacht zum Sonntag bei Kleinschönach ein bislang unbekannter Autofahrer angefahren und zurückgelassen hatte.

Offenbar nicht in Lebensgefahr schwebt derzeit nach Informationen des SÜDKURIER der junge Fußgänger, der in der Nacht zum Sonntag auf der Kreisstraße zwischen Kleinschönach und Hügelhof in Richtung Pfullendorf angefahren worden ist. Das Unfallopfer