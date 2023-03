Herdwangen-Schönach vor 22 Stunden

Hubert Specker hört als Abteilungskommandant in Herdwangen-Schönach auf

Als Hubert Specker in die Feuerwehr eintrat, gab es noch drei selbstständige Feuerwehren in Herdwangen, Schönach und Oberdorf. Was er über die Fusion denkt und warum er als Abteilungskommandant aufhört.