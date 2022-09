Der gebürtige Unterfranke und seine Frau Renate spenden an die Bürgerstiftung 300 000 Euro für den Bau der ambulanten Wohngemeinschaft in Herdwangen. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Ferienhäusern des Ehepaares.

Für sein großes Herz ist Engelbert Sittler in Herdwangen-Schönach schon seit Jahrzehnten bekannt. Für die Bürger in der Gemeinde engagiert er sich in vielen Bereichen – hauptsächlich sind es die älteren Einwohner, denen sein Augenmerk gilt.