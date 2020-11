Stockach Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

West-Umfahrung für Stockach: Erstmals gibt es Details, wo sie verlaufen könnte

Die möglichen Trassenkorridore haben die Planer im Regierungspräsidium Freiburg bislang nur den Beteiligten am Planungsverfahren gezeigt. Denn dieses Verfahren steht noch ganz am Anfang. Nun liegt die Landkarte auch dem SÜDKURIER vor. Umweltverbände plädieren allerdings für einen Neubau auf der jetzigen Bundesstraßentrasse in der Stadt. Entlastung für Anwohner wie Verkehr soll durch Tunnels und Unterführungen kommen.