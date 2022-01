Stockach vor 2 Stunden

Richterin hält Zeugenaussage für plausibel: Warum es vor dem Amtsgericht Stockach trotzdem zu einem Freispruch für einen 19-Jährigen Angeklagten kam

Sachbeschädigung lautete der Vorwurf, der zur Gerichtsverhandlung geführt hatte. Vorausgegangen waren Streitereien in der Nachbarschaft und eine in die Brüche gegangene Liaison zwischen dem Angeklagten und einer Zeugin. Am Ende des Prozesses blieben viele Fragezeichen