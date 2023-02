8. Februar: Das Programm ist ganz schön vollgepackt

Lange haben sie darauf hin gefiebert, nun steht die Abreise kurz bevor: 212 Personen, darunter 43 Marketenderinnen, 32 Hänsele, 29 Alt-Stockacherinnen, 26 Zimmerer, 22 Laufnarren und das 19-köpfige Narrengerichts-Kollegium sowie 38 Musiker der Hans-Kuony-Kapelle, reisen vom 9. bis 11. Februar von Stockach nach Berlin. Es ist die zweite Reise nach 2008.

Bürgermeister Rainer Stolz mit seiner Lebensgefährtin Ursina Vaterlaus sowie SÜDKURIER-Mitarbeiterin Claudia Ladwig begleiten sie. Kurz vor der Abreise wird klar, wie vollgepackt das minutiös geplante Programm wird.

Beim Fasnetseröffnen lief das Narrengericht im Vollhäs. So wird es auch bei der Berlinreise sein. | Bild: Claudia Ladwig

Einige Höhepunkte werfen ebenfalls ihre Schatten voraus: Am Donnerstagabend, 9. Februar, ist ein kleiner Umzug in die Landesvertretung geplant, der im so gar nicht närrischen Berlin für Aufsehen sorgen dürfte. Anschließend gibt es in der Landesvertretung eine Narrengerichtsverhandlung, wie man sie auch vom Schmotzigen Dunschtig aus Stockach kennt. Wer auf der Bühne steht und worüber verhandelt wird, bleibt bis zuletzt streng geheim.

6. Januar: Jetzt ist klar, wer Beklagter ist

Der FDP-Politiker und stellvertretende Bundestagspräsident Wolfgang Kubicki muss sich dieses Jahr am Schmotzigen Dunschtig vor dem Hohen Grobgünstigen Narrengericht zu Stocken verantworten. Er ist jedoch nicht derjenige, der in Berlin vor dem Narrengericht steht, sondern muss sich eine Woche später traditionell in der Stockacher Jahnhalle beweisen – Freispruch unwahrscheinlich. Beginn ist um 17 Uhr, die Verhandlung wird dann auch im Fernsehen übertragen.

November 2022: Erste Herausforderungen deuten sich an

Narrenrichter Jürgen Koterzyna schilderte im November einigen Dutzend Narren in Zivil, wie die Reise nach Berlin organisiert wird. Ein Punkt auf seiner Aufgabenliste: Er werde noch Kontakt mit der Fluggesellschaft und den Sicherheitskontrolleuren aufnehmen, denn allein die vielen Glocken der Hänsele würden sonst wohl dauerhaft Alarmsignale auslösen.

Die große Reisegrupe des Stockacher Narrengerichts mit allen Gliederungen traf sich im November Bürgerhaus Adler-Post für eine Informationsveranstaltung zur Berlin-Reise. | Bild: Claudia Ladwig

Außerdem gab er ganz praktische Tipps: Da das Gepäck nur zwölf Kilogramm wiegen darf, schlug er Probepacken und Wiegen vor.

Oktober 2022: Es geht nach Berlin!

Das Narrengericht und seine Gliederungen verkündeten im Oktober eine besondere Reise: Auf Einladung der Baden-Württembergischen Landesvertretung soll es in die Bundeshauptstadt gehen, um auch dort Gericht zu halten. Eine seltene Ausnahme, zuletzt wurde 2008 auswärts verhandelt – ebenfalls in Berlin. „Damals konnten aber nicht alle mit. Deshalb bin ich froh, dass wir das dieses mal so organisieren konnten, dass tatsächlich 214 Hästräger dabei sein können“, sagte Narrenrichter Jürgen Koterzyna.

Das Narrengericht 2008 vor dem Brandenburger Tor in Berlin. | Bild: Archivbild Narrengericht

Die Verhandlung in Berlin solle sich in jedem Fall von der unterscheiden, die eine Woche später in Stockach stattfinden wird: Bei der vorherigen Berliner Außensitzung des hohen grobgünstigen Gremiums wurde unter Beteiligung von Theo Waigel und Günther Oettinger der Streit der Städte Konstanz und Lindau über den Besitz des Lindauer Hafens verhandelt.

