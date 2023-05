Raum Stockach vor 3 Stunden

Jetzt reicht‘s: Zu viel Beton statt Natur! Umweltschützer und Landwirte schlagen Alarm

Insgesamt 17 Interessenverbände haben einen Volksantrag gestartet, der die Landesregierung dazu bringen soll, sich an ihre selbst gesetzten Ziele in Sachen Flächenfraß zu halten. Was das für die Zukunft bedeutet.