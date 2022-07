Stockach/Konstanz vor 1 Stunde

Isolation, Angst und Sorge haben während der Pandemie viele in die Sucht rutschen lassen

Die Suchtberatung in Stockach und Konstanz schlägt Alarm: In der Region ist die Nachfrage nach Unterstützung bei einer Suchterkrankung stark angestiegen. Die Beratungsstelle sieht sich am Ende ihrer Kapazitäten.