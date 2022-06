Stockach/Leibertingen vor 2 Stunden

Influencen zwischen Feldern und Stall: Junge Landwirtin will im Internet Klischees entgegenwirken

Die 23-Jährige aus Leibertingen teilt als Bloggerin ihr Leben mit mehreren zehntausend Menschen. So will sie Wissen zur Landwirtschaft vermitteln und zeigen, dass auch Frauen anpacken. Kürzlich tat sie das in Stockach.