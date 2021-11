In mehreren Bildergalerien zeigt exklusiv die Lokalredaktion Stockach, wie die alte Schlossbrauerei in Espasingen aussieht und gibt Einblicke, die keiner so sonst hat. Hier sehen Sie, was sich Kurioses im Keller verbirgt, wie die verlassenen Wohnungen aussehen und was noch so auf dem Dachboden zu finden ist.