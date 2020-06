Anwohner und andere Kritiker wollen sich vor allem mit der Höhe eines siebenstöckigen Turms, der am Linde-Kreisel entstehen soll, nicht abfinden. Der Entwurf des Bebauungsplans würde inklusive aller Aufbauten eine Höhe von 24,5 Metern erlauben. Die Entscheidung über einen Bebauungsplan liegt allerdings beim Gemeinderat. Und im Gremium gehen die Meinungen auseinander.

Die Neubaupläne in der Goethestraße sorgen weiter für Diskussionen in der Stadt. Neueste Etappe ist ein Beitrag, den Rainer Vollmer, einer der Anlieger des Geländes und Wortführer der Kritiker, in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht hat.